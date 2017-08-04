В Австралії сперечаються через повних моделей на подіумі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дискусії спровокувала поява на подіумі моделей різної тілобудови

В Австралії виникла суперечка про те, чи моделі з надмірною вагою, які виходять на подіум, пропагують ожиріння.

Ця дискусія почалася після того, як участь у модному показі, організованому Sports Illustrated, взяли повні моделі.

Видання Daily Telegraph опублікувало критичну статтю на цю тему, у якій захід за участі моделей великих розмірів назвали "безвідповідальним".

Водночас експерти зі здорового способу життя твердять, що вони просувають "небезпечне" повідомлення про здоров'я.

Тим часом інші експерти кажуть, що подіум має демонструвати усі форми тіла.

Дискусії стала ще запеклішою після висловлювання оглядачки Сарайї Фуда, яка написала: "Якщо індустрія моди вирішить припинити використовувати моделей, які, як видається, мучили себе голодом до шкіри та кісток, як вони змушені робити, тоді вони не повинні робити вибір між популяризацією у рівній мірі нездорових форм тіла".

У виступи по місцевому телебаченні редактор видання Sports Illustrated Ем Джей Дей сказала: "Ми зробили дуже позитивну заяву про те, що краса не буває "одного розміру, який пасує усім".

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У суперечки вступили й медики.

Президент Австралійської медичної асоціації Нового Південного Уельсу Бред Френк запитав, чому повні моделі не викликають такої ж негативної реакції, як і надзвичайно худі: "Якщо б модель йшла подіумом з сигаретою в зубах, це був би дуже нездоровий сигнал. Так само, якщо повні моделі або моделі з ожирінням демонструють одяг, це означає, що ми вітаємо ожиріння. Це дуже небезпечно".

За його словами, це очевидно, що у деяких моделей на показі купальників Sports Illustrated було ожиріння.

Керівник дослідницького центру ожиріння професор Джон Діксон, своєю чергою, вважає, що моделі повинні репрезентувати кожного у суспільстві, а значить, вони можуть бути будь-якого розміру.

"28% австралійців страждають від зайвої ваги. І це вкрай образлива заява, що повним людям не місце на подіумі", - заявив він.

Він додав, що кожен - з зайвою вагою чи навіть ожирінням - може виглядати гарно на подіумі.