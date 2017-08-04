У Криму українця Балуха засудили до 3,7 років

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Роздольненський суд анексованого Росією Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу у 10 тис. рублів. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Пана Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито знайшли на горищі його будинку. Володимир Балух свою провину не визнав.

Захист українця заявив, що справу сфабрикували, а вирок планують оскаржити у вищих інстанціях.

Виступаючи 1 серпня на засіданні з останнім словом, Володимир Балух назвав кримінальну справу проти себе політичним замовленням.

Захист українця тоді вказував на процесуальні порушення та неточності в документах, які надало обвинувачення, повідомляє Кримська правозахисна група.

Володимира Балуха затримали 8 грудня минулого року. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Правозахисники кажуть, що є підстави вважати, що патрони підкинули під час обшуку, щоби сфальсифікувати нову кримінальну справу проти активіста.

Напередодні обшуку і затримання Володимир Балух на своєму будинку в селі Серебрянка Роздольненського району розмістив табличку з адресою "вул. Героїв Небесної сотні" та прапор України.