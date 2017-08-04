До справи Трампа і Росії підключили присяжних

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Спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолює розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року і підозр у змові членів команди Трампа з Кремлем, скликав велике журі присяжних. Про новий поворот у масштабному розслідуванні повідомили газета Wall Street Journal і агентство Reuters.

Усі шість місяців перебування Трампа на посаді президента супроводжуються звинуваченнями в тому, що Росія могла посприяти перемозі американського президента на виборах.

Дональд Трамп і Москва рішуче відкидають звинувачення.

Призначення великого журі означає, що прокурор може виписувати повістки в суд і судові накази, викликати свідків, подавати запити на документи.

Колегію присяжних скликають, аби з'ясувати, чи достатньо вагомих доказів для пред'явлення звинувачення і кримінального переслідування в суді. Велике журі при цьому не вирішує, чи винен відповідач.

Зокрема, як пише агентство Reuters, журі вже виписало повістку в зв'язку зі скандальною зустріччю старшого сина Дональда Трампа з юристом із Росії Наталією Весельницькою.

Як пише газета Wall Street Journal, призначення великого журі означає, що розслідування набуває серйозний і затяжний характер.

"Абсолютна вигадка"

Дональд Трамп на зустрічі з виборцями в Хантінгтоні, Західна Вірджинія, назвав всі підозри про втручання Росії у вибори і вигадкою, яка принижує США.

"Російська історія - це абсолютна вигадка, - звернувся Трамп до багатотисячної публіки. - Просто щоб якось пояснити найбільший програш в історії американської політики".

"Прокурор краще б зайнявся історією з 33 тисячами видалених імейлів Гілларі Клінтон", - наголосив Трамп під оплески присутніх.

"Не було росіян в нашій кампанії, люди знають, - додав він. - І ніколи не було. Ми перемогли не завдяки Росії, ми перемогли завдяки вам. Ось, що я можу сказати".

Копирайт изображения Reuters Image caption Трамп називав розслідування про зв'язки з Росією "величезним полюванням на відьом"

Юридичний консультант Білого дому Тай Кобб, найнятий спеціально для того, щоб відповідати на питання в рамках розслідування можливого "російського сліду", сказав, що поки що немає підстав думати, що президент сам став об'єктом розслідування.

"Білий дім підтримує всі заходи, які сприяли б прискоренню розслідування. Білий дім готовий до повної співпраці з паном Мюллером", - йдеться в заяві Кобба.

У четвер сенатори США від обох партій внесли два законопроекти, покликані не дати Трампу звільнити Мюллера, як це сталося в травні з екс-главою ФБР Джеймсом Комі.

Це вже серйозно - Аналіз Ентоні Зуркера, кореспондента ВВС

Розслідування Мюллера завжди було головним болем для адміністрації Трампа. Але зараз все набуває вкрай серйозного характеру.

Тепер, коли спецпрокурор скликав велике журі, яке опікується зустріччю Трампа-молодшого з російським юристом, стає очевидно, що метою розслідування є коло наближених Трампа.

Теоретично все це може призвести до кримінального переслідування. В усякому разі це знак того, що Мюллер намацав щось серйозне. Ну і ми всі розуміємо, що скоро розслідування це не завершиться.

Раніше Трамп відмахувався від усіх підозр, вважаючи найкращим захистом напад. Але як він зараз відповість?