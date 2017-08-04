Напад смертника в Кабулі: загинув солдат НАТО

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Бомбіст-смертник атакував військовий конвой у столиці Афганістану, Кабулі, вбивши грузинського солдата та поранивши кількох інших, повідомляють посадовці.

П'ятеро солдатів і перекладач зазнали травм, йдеться у повідомленні НАТО.

В результаті цього інциденту також загинуло троє цивільних, повідомили ВВС поліцейські в Кабулі.

За словами афганського посадовця, нападник був одягнений як жінка. Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан".

У заяві НАТО йдеться, що "саморобний вибуховий пристрій" здетонував під час спільного патрулювання військових НАТО й афганської армії.

Усі поранені перебувають у стабільному стані, їх доставили до американського військового госпіталю на аеродромі Баграм.