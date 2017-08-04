Напад смертника в Кабулі: загинув солдат НАТО

  • 4 серпня 2017
Afghan security officials secure the roads leading to the Iraqi embassy after an attack allegedly carried out by the Islamic State, in Kabul (31 July 2017) Копирайт изображения EPA

Бомбіст-смертник атакував військовий конвой у столиці Афганістану, Кабулі, вбивши грузинського солдата та поранивши кількох інших, повідомляють посадовці.

П'ятеро солдатів і перекладач зазнали травм, йдеться у повідомленні НАТО.

В результаті цього інциденту також загинуло троє цивільних, повідомили ВВС поліцейські в Кабулі.

За словами афганського посадовця, нападник був одягнений як жінка. Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан".

У заяві НАТО йдеться, що "саморобний вибуховий пристрій" здетонував під час спільного патрулювання військових НАТО й афганської армії.

Усі поранені перебувають у стабільному стані, їх доставили до американського військового госпіталю на аеродромі Баграм.