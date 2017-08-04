СБУ: затримали підозрюваних у підриві авто в Одесі
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією затримали підозрбюваних в організації підриву автомобіля в центрі Одеси 24 липня.
Як повідомила прес-служба управління СБУ в Одеській області, одного з імовірних організаторів правоохоронці затримали в районі проведення АТО, поблизу лінії розмежування.
Ним виявився "вимушений переселенець з тимчасово окупованої території Донеччини", зазначено у повідомленні.
Під час спецоперації в Одесі того ж дня був затриманий ще один імовірний співучасник, "який також "переховувався" під виглядом біженця з так званої "ДНР".
"Співробітники СБ України встановили, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на Півдні України", - додали в СБУ.
Затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
24 липня в центрі Одеси вибухнув автомобіль "Жигулі". В результаті вибуху ніхто не постраждав.