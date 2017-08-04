На Харківщині загинув чоловік, що заліз на дах потяга - поліція
- 4 серпня 2017
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На залізничній станції "Заоскілля" у Харківській області загинув чоловік, який заліз на дах приміського електропотягу і був уражений струмом. Про це повідомила поліція області.
Загиблим виявився 24-річний мешканець Куп'янська, зазначили в поліції.
"Працівниками поліції з'ясовано, що 24-річний мешканець Куп'янська заліз на дах вагону електропотягу та отримав ураження електричним струмом, з послідуючим падінням на колію", - йдеться у повідомленні.
Поліція перевіряє цей інцидент, додали там.