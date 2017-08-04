За два роки нова Нацполіція розкрила 300 тис. злочинів - Князєв

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Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що за два роки роботи реформованою Національною поліцією було розкрито більше 300 тисяч злочинів.

"Понад 300 тисяч розкритих злочинів, 180 тисяч затриманих злочинців, ми досягли більше 40% вашої довіри", - написав Сергій Князєв у Facebook з нагоди другої річниці стоврення Національної поліції.

"Процес формування Національної поліції був дуже складним: стара система не виправдала себе, і два роки тому ми починали з нуля в атмосфері тотальної недовіри з боку суспільства, в умовах війни та терористичної загрози", - додав Сергій Князєв.

За даними компанії TNS-Україна, станом на березень 2017 року Національній поліції довіряло 43.5% українців, а підрозділу Патрульної поліції - 53% респондентів.

Водночас за два роки трапилося й кілька інцидентів, пов'язаних з поліцією, наприклад перестрілка між працівниками КОРД та поліції охорони, внаслідок чого загинуло п'ятеро правоохоронців.

4 серпня в Києві пройдуть урочистості до другої річниці створення Національної поліції.

Зокрема на Софійській площі організовано фотовиставку "До і після" про те, ким працювали нинішні поліцейські до служби.