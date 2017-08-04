Під час навчань на полігоні загинув військовий - Генштаб
- 4 серпня 2017
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Через розрив артилерійського боєприпасу на полігоні в Київській області загинув військовий і ще п'ятеро травмовані. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Це сталося у п'ятницю близько 11:00 під час бойових стрільб, йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.
Пораненим надали медичну допомогу та евакуювали до медичного закладу.
На місці працює комісія, правоохоронці встановлюють причини та обставини надзвичайної ситуації.