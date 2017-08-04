Під час навчань на полігоні загинув військовий - Генштаб

Копирайт изображения Сухопутні війська України / Facebook

Через розрив артилерійського боєприпасу на полігоні в Київській області загинув військовий і ще п'ятеро травмовані. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Це сталося у п'ятницю близько 11:00 під час бойових стрільб, йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Пораненим надали медичну допомогу та евакуювали до медичного закладу.

На місці працює комісія, правоохоронці встановлюють причини та обставини надзвичайної ситуації.