З початку року на Донбасі загинуло 59 цивільних - Хуг

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З початку року на Донбасі загинуло 59 цивільних і ще 282 людини були поранені, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Кожного тижня кількість цивільних, які отримують поранення та гинуть, зростає. Кількість підтверджених місією ОБСЄ жертв серед мирного населення з початку цього року наразі сягає 341 особи: 59 загиблих і 282 поранених", - цитує його агенція УНІАН.

"Я можу поділитися тим, про що багато з них постійно говорять з нашими спостерігачами на щоденній основі: вони хочуть миру, вони стомилися жити у страху та небезпеці, вони хочуть просто жити, як раніше", - додав пан Хуг.

У квітні президент України Петро Порошенко повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 69 українських військових і ще понад 420 були поранені.