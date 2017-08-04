До Криму прибув німецький гурт Scooter

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Німецький електронний гурт Scooter прибув до анексованого Криму, де планує виступити на музичному фестивалі ZBFest у Балаклаві.

Про це повідомив аеропорт "Сімферополь" і опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографії фронтмена групи Ейч Пі Бакстера.

Інтернетом також швидко розлетілися кадри, на яких він спілкується з російськими журналістами.

Іноземні громадяни, які приїжджають до Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Два місяці тому через відвідання Криму в Україну не пустили двох російських музикантів - Найка Борзова та соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова, які мали виступати на фестивалі Atlas Weekend в Києві.