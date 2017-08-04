Vanity Fair наполягає на правдивості статті про Анджеліну Джолі

Копирайт изображения Reuters Image caption Анджеліна Джолі заперечила, що дітей на кастингу обманули

Американський журнал Vanity Fair наполягає на правдивості викладу інтерв'ю з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі, хоча сама актриса звинуватила його в перекрученні змісту.

Актриса викликала критику описаним в інтерв'ю кастингом для її фільму про червоних кхмерів.

Вона розповіла, як режисери зіграли в гру, в межах якої бідним дітям пропонували гроші, а потім їх забирали.

Джолі категорично заперечила повідомлення, що дітей жорстоко ошукали.

Цього тижня вона сказала, що під час зйомок було зроблено "все можливе, щоб забезпечити безпеку, комфорт і добробут дітей", і що стаття в журналі її засмутила.

Фільм, про який мова, "Спочатку вони вбили мого батька", побудований на справжній історії з життя людини, яка пережила геноцид режиму червоних кхмерів. Джолі була режисером фільму, сюжетна лінія якого побудована на спогадах дитини.

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У заяві, оприлюдненій у четвер, Vanity Fair повідомляє, що редакція отримала звернення адвоката Анджеліни Джолі зі звинуваченнями, що авторка інтерв'ю з актрисою Евгенія Перец перекрутила слова про кастинг.

Журнал заявив, що від редакції вимагають вилучити абзац, де описано процес кастингу, зі статті Перец в онлайн-версії, а також - опублікувати заяву з вибаченням перед актрисою і спростуванням інформації про те, що дітей обманули.

Але редакція Vanity Fair відмовилася, заявивши, що після перегляду аудіозаписів інтерв'ю наполягає на правидовості його викладу в матеріалі Перец.

Журнал також орилюднив фрагмент стенограми інтерв'ю. У ньому Джолі каже, що вона сама не була присутня на кастингу, але команда, яка відбирала акторів, сказала дітям, що "з'являється камера, і ми хочемо зіграти з вами одну гру".

"І гра для цього персонажа була "ми покладемо гроші на стіл ". Подумайте про те, на що вам потрібні ці гроші". Часом це були гроші, часом це було печиво. [Сміх] "А потім візьміть". І тоді ми їх на цьому ловили".

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Невдовзі після появи статті в соціальних мережах Джолі звинуватили в маніпулюваннях та емоційній експлуатації дітей.

Вона відповіла на початку цього тижня, сказавши, що "твердження про те, ніби в дитини під час кастингу могли забрати справжні гроші, є неправдивим і образливим".

Вона додала, що це було "вдаванням, спробою імпровізації на основі реальної сцени з фільму", а в статті журналу це було "описано так, ніби це було насправді" .

"Спочатку вони вбили мого батька" - режисерський дебют Джолі для мережі Netflix.

Джолі розповіла в інтерв'ю BBC про свої надії на те, що фільм допоможе камбоджійцям відкритіше говорити про пережиті травми.