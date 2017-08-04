Суд конфіскував у екс-міністра Клименка тисячу піввагонів - Матіос

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За рішенням Печерського суду Києва Головна військова прокуратура передала "Укрзалізниці" тисячу арештованих залізничних піввагонів, які належали компанії, пов'язаній з екс-міністром доходів Олександром Клименком.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу з головою "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном.

За словами Матіоса, ці вагони належали ТОВ "Юнісон Груп", яка пов'язана з колишнім міністром доходів і зборів.

"Орієнтовна вартість 1 тис. залізничних піввагонів - вони майже усі нові з терміном експлуатації 3-4 роки - складає $40 млн", - зазначив пан Матіос.

Він повідомив, що за попередніми оцінками експертів, піввагони Клименка, який перебуває у розшуку, щомісяця приносили дохід 10-12 млн грн, і впродовж 2013-2017 років за рахунок експлуатації цих вагонів прибуток склав 400 млн грн.

За словами пана Матіоса, щоби уникнути корупційних ризиків з боку держави під час зберігання майна, ухвалили рішення передати ці піввагони "Укрзалізниці".

21 квітня головна військова прокуратура ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, створенні злочинної організації, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У 2014 Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру у тому, що він заволодів державним майном в особливо великих розмірах.