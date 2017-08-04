У Європі фіксують найбільшу спеку за останні 10 років

Копирайт изображения EPA Image caption У Празі люди виходили до місцевих парків, аби позасмагати

Деякі частини Європи потерпають від найбільшої спеки за останні 10 років, коли температура зростала до 42 °С.

Кілька країн застерігають людей про небезпеку для здоров'я, оскільки рекордні погодні умови цього тижня зберігаються на континентах.

Задушлива температура в Італії спричинила лісові пожежі, а десятки великих та малих міст готові до них, через застереження міністерства охорони здоров'я.

Спека також спричинила у деяких регіонах загрозу серйозної посухи.

Попередження про розповсюдили у тих частинах Європи, де температура досягла потенційно небезпечного рівня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вівторок був найгарячішим днем у Чехії, тоді температура піднялась до 37 градусів

В Італії зараз температура перевищує середній показник на 10 градусів.

На Сицилії цього тижня стовпчик термометра піднявся до 42 °С. Таку температуру спричинили повітряні маси з Африки, які рухалися через Середземне море.

Копирайт изображения EPA Image caption Чоловік обливається водою із питного фонтану на площі Святого Петра в Римі

Туристи та місцеві жителі відпочивають у містах південної Європи, обливаючись водою з фонтанів у громадських місцях і гуляючи вулицями в тіні або під парасольками.

У найближчі дні очікують високу температуру в деяких районах Центральної Європи та країн Балкан, повідомляє Meteoalarm.

Очікується, що спека триватиме щонайменше до понеділка, попередження мають розіслати у 26 європейських міст.

Український гідрометцентр також попереджає про сильну спеку. У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях - до +37°С.