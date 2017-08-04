У Європі фіксують найбільшу спеку за останні 10 років
Деякі частини Європи потерпають від найбільшої спеки за останні 10 років, коли температура зростала до 42 °С.
Кілька країн застерігають людей про небезпеку для здоров'я, оскільки рекордні погодні умови цього тижня зберігаються на континентах.
Задушлива температура в Італії спричинила лісові пожежі, а десятки великих та малих міст готові до них, через застереження міністерства охорони здоров'я.
Спека також спричинила у деяких регіонах загрозу серйозної посухи.
Попередження про розповсюдили у тих частинах Європи, де температура досягла потенційно небезпечного рівня.
В Італії зараз температура перевищує середній показник на 10 градусів.
На Сицилії цього тижня стовпчик термометра піднявся до 42 °С. Таку температуру спричинили повітряні маси з Африки, які рухалися через Середземне море.
Туристи та місцеві жителі відпочивають у містах південної Європи, обливаючись водою з фонтанів у громадських місцях і гуляючи вулицями в тіні або під парасольками.
У найближчі дні очікують високу температуру в деяких районах Центральної Європи та країн Балкан, повідомляє Meteoalarm.
Очікується, що спека триватиме щонайменше до понеділка, попередження мають розіслати у 26 європейських міст.
Український гідрометцентр також попереджає про сильну спеку. У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях - до +37°С.