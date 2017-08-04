Лондонський суд відмовився видавати Росії зятя Березовського

Image caption Георгій Шуппе був одружений із донькою Бориса Березовського від першого шлюбу - Катерині. Зараз вони розлучені

Магістратський суд Вестмінстера відмовився видати Росії Георгія Шуппе - екс-зятя покійного російського олігарха Бориса Березовського.

Суддя магістратського суду, коротко оголосивши про своє рішення, роздав текст з підставою представникам обох сторін. BBC доступу до цього документа поки не отримала.

"Я дуже радий. Велика дяка. Тепер я можу спокійно поїхати додому, до своєї сім'ї", - сказав BBC Георгій Шуппе, коментуючи це рішення. Він пояснив, що більше коментувати поки не може з процесуальних причин.

У іншої сторони є два тижні, до 18 серпня, аби оскаржити рішення Вестмінстерського магістратського суду.

Російські слідчі звинувачують пана Шуппе і його колишнього ділового партнера Михайла Некрича у спробі розкрадання власності магната Олександра Мінєєва, а потім організації його вбивства в січні 2014 року.

Пан Мінєєв у 1990-і роки заснував мережі магазинів "Партія" і "Доміно", а пізніше став рантьє, тобто жив на доходи з комерційної нерухомості.

Нерухомість на мільярд

Пана Шуппе, Некрича і ще кількох людей звинувачують у спробі розкрадання цієї нерухомості - 21 об'єкта в Москві і Санкт-Петербурзі, що коштують майже мільярд доларів.

Всі, хто фігурував у Росії по цій справі перебувають під домашнім арештом або їх відпустили під підписку про невиїзд. За версією слідства, нерухомість, яка була об'єктом злочину, раніше звільнили з-під арешту, і зараз невідомо, хто її контролює.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Справу Шуппе, як і всі інші справи про екстрадицію, розглядає магістратський суд Вестмінстера

Пана Некріча на початку цього року затримали в Італії. За наявними у BBC даними, він досі чекає рішення суду про видачу, або на відмову у видачі в Росію.

Георгій Шуппе був одружений на дочці пана Березовського Ніною Коротковою - Катерині. Зараз вони в розлученні.

Протягом деякого часу пан Шуппе був діловим партнером пана Березовського. У Росії в 90-ті він став одним із засновників найбільшого інтернет-провайдера, компанії Cityline, а зараз займається венчурними інвестиціями.

За версією російських слідчих, Георгій Шуппе і Михайло Некріч захотіли отримати контроль над дорогою нерухомістю бізнесмена Олександра Мінєєва.

Пан Мінєєв володів приміщеннями в торгових центрах Москви і Санкт-Петербургу вартістю понад один мільярд доларів США і здавав їх в оренду.

За інформацією слідства, нерухомість оформили на 18 компаній, якими керували через офшори на Белізі і Сейшельських островах.

Організувавши бізнес, Олександр Мінєєв поїхав жити до Британії і прожив у Лондоні майже 10 років.

За версією слідства, пан Шуппе і пан Некріч, вступили в змову з кількома співробітниками і знайомими пана Мінєєва, і спробували перереєструвати приміщення пана Мінєєва на свої офшори.

Показання "генерала розвідки"

Дізнавшись про проблеми з нерухомістю, пан Мінєєв повернувся у Росію і подав позови про скасування угод.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Березовський помер у Лондоні в 2013 році. Офіційно причиною смерті вважають самогубство

Незабаром після цього, 22 січня 2014 року, він був убитий кілером у підмосковному місті Корольов.

Імена пана Шуппе і Некрича вперше пролунали на допиті Дмитра Куриленка, якого звинувачували в організації спроби захоплення нерухомості пана Мінєєва.

За даними російської преси, пан Куриленко представлявся відставним генералом однією із російських розвідслужб.

За даними газети "Комерсант", Куриленко дав ці свідчення, бо сподівався на угоду зі слідством, але йому відмовили.

Тоді пан Куриленко відмовився від своїх свідчень. Але слідство стало активно користуватися його першими зізнаннями, додавши до них аналогічні свідчення якогось анонімного свідка.

Справа про екстрадицію

У січні 2015 року російський суд вирішив заочно заарештувати пана Шуппе і оголосив його в міжнародний розшук.

Захист пана Шуппе вважає, що кримінальна справа, яку порушили в Росії, має політичні мотиви і справедливого розгляду в Москві не буде.

На думку захисту, докази причетності пана Шуппе до організації вбивства підтасували, а сама справа, яку завели на бізнесмена в Росії, сфабрикували.

Представники Росії наполягають, що в справі немає політичної складової, а причетність пана Шуппе до вбивства бізнесмена можна підтвердити доказами.