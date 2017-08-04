ЄС ввів санкції за турбіни Siemens у Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обмеження введені проти компаній "Технопромекспорт" і "Интеравтоматика" - партнерів Siemens у Росії

Євросоюз ввів санкції проти трьох росіян і двох компаній у зв'язку з поставкою газових турбін Siemens в анексований Крим. Це є порушенням міжнародних санкцій, введених ЄС і США після анексії півострова в 2014 році.

Під санкції потрапили заступник голови міністерства енергетики РФ Андрій Черезов, глава департаменту того міністерства Євген Грабчак і глава компанії "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Обмеження введені проти компаній "Технопромекспорт" і "Интеравтоматика" - партнерів Siemens у Росії.

Скандал навколо поставок турбін в Крим розгорівся на початку липня. Тоді агентство Reuters повідомило, що в Криму опинилися газові турбіни, вироблені Siemens.

Це суперечить режимові санкцій ЄС: після анексії Криму Росією в 2014 році поставляти на півострів газове обладнання заборонено. Агентство опублікувало фотографії турбін в порту Севастополя.

Через тиждень після скандалу рада директорів "Силових машин", російського партнера Siemens, припинила повноваження гендиректора Романа Філіппова.

Про причини звільнення Філіппова в повідомленні нічого не говорилося. Сказано було тільки, що на засіданні також обговорили обрання нового гендиректора компанії.

ЄС і США, а також Захід загалом вважають анексію Криму незаконною і вимагають від Росії повернути півострів Україні.