Порошенко: до розслідування справи Шеремета можна залучити іноземців

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Президент під час свята журналістів у червні казав, що йому теж болить повільне розслідування вбивства Шеремета

Президент України Петро Порошенко готовий залучити до складу групи із розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета іноземних фахівців. Про це повідомляє "УНІАН" та "Інтерфакс".

"Ми зі свого боку, я зі свого боку зробимо все, щоб вбивці були знайдені. Я сказав, що це справа честі для Національної поліції. і слідчі, і ми це з контролю не знімемо ", - сказав пан Порошенко журналістам в п'ятницю.

Президент заявив, що на зустрічі з родичами журналіста Шеремета він просив, "щоб вони дали пропозиції по залученню іноземців до складу слідчої групи".

"Я із задоволенням це зроблю для того, щоб забезпечити прозорість, ефективність, бо довіра має відігравати першочергове значення", - наголосив пан Порошенко.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Замовники та виконавці вбивства поки що не встановлені.