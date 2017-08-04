Саакашвілі прибув до Польщі - ЗМІ

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Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі підтвердив в інтерв"ю телеканалу ZІK, що перебуває у Польщі і має намір приїхати до України. Проте він не уточнив, коли саме.

"Я казав, що виїду із США, і виїхав. Я казав, що приїду в Україну, і приїду", - наголосив він.

На кількаразові запитання телеведучої він не відповів, коли саме це станеться, але пообіцяв, що у подальшому інформуватиме про свої плани.

Раніше кілька польських ЗМІ, зокрема RMF та Telewizja Republika, повідомили, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Варшави 3 серпня і взяв участь у відзначенні 73-ї річниці Варшавського повстання. Радіо RMF також заявило, що він зустрічався із представниками правлячої партії "Право і Справедливість".

Екс-президент Грузії казав, що ще не отримав ніяких документів про позбавлення громадянства. Але пообіцяв, що готується до суду і має намір особисто брати участь у розгляді своєї скарги на указ президента Порошенка про позбавлення громадянства.

"Вони змушені будуть діяти публічно і відповідати за усі порушення, і я буду захищатися", - заявив він.