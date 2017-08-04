Через витоки інформації з Білого дому є четверо звинувачених

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генпрокурор також оголосив, що планує врівноважити принципи свободи преси з необхідністю підтримки національної безпеки

Влада США висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у причетності до витоку інформації з Білого дому, заявив генпрокурор США Джефф Сешнс.

За словами пана Сешнса, їх звинувачують у розголошенні секретної інформації і таємних контактах зі співробітниками іноземної розвідки. Імена цих людей поки не розголошують.

Відтоді, як Дональда Трампа обрали президентом США, його адміністрація страждає від неймовірної кількості витоків інформації, заявив пан Сешнс на прес-конференції.

Він пообіцяв посилити боротьбу з проблемою незаконного розкриття конфіденційної інформації в адміністрації президента.

"Я повністю згоден із президентом і засуджую цю неймовірну кількість витоків, які заважають уряду захищати нашу країну", - заявив пан Сешнс.

"Ми займаємо жорстку позицію - цій культурі регулярних витоків треба покласти край", - сказав пан Сешнс. Він також застеріг про те, що мін'юст США планує відкривати кримінальні справи щодо подібних випадків.

За його словами, з січня кількість розслідувань про "зливи" з адміністрації збільшилася втричі, що свідчить про вражаюче зростання випадків розголошення конфіденційної інформації пресі та розвідкам "недружніх" країн.

Генпрокурор також оголосив, що планує врівноважити принципи свободи преси з необхідністю підтримки національної безпеки.

Цей крок може викликати реакцію у редакціях багатьох американських ЗМІ, що публікують "гарячі" новини, які формуються із витоків, практично щодня, ставлячи Білий дім у незручне становище.

Голова національної розвідслужби Ден Коутс також попередив, що його відомство також збирається боротися із витоками.

"Ви маєте зрозуміти: якщо ви всупереч правилам розкриєте секретну інформацію, ми вас знайдемо, ви станете суб'єктом розслідування і будете покарані за всією суворістю закону", - сказав пан Коутс.

Минулого тижня президент Дональд Трамп дорікнув пану Сешнсу через недостатньо активну боротьбу з витоками.

Декількома днями раніше президент Трамп назвав витоком розвідданих статтю Washington Post, присвячену послу Росії в США Сергію Кисляку.

Останнім часом в опозиційних до президента американських ЗМІ майже щодня з'являлися статті, засновані на інформації анонімних джерел із Білого дому, правдоподібність яких було важко встановити. Після таких матеріалів самому президенту Трампу або чиновникам із адміністрації не раз доводилося надавати пояснення.

Наприклад, газета Washington Post регулярно повідомляє із посиланням на свої джерела про хід розслідування ФБР щодо ймовірних зв'язків пана Трампа з Росією.

На початку серпня газета повідомила, що пан Трамп особисто продиктував текст заяви, яку зробив його старший син Дональд Трамп-молодший, коментуючи повідомлення про зустріч із російським юристом Наталією Весельницькою під час передвиборної кампанії в США. Після скандалу через статтю, Білий дім повідомив, що пан Трамп допомагав синові під час написання тексту.