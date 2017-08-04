Джихадист в Австралії намагався підкласти бомбу в багаж брата

Копирайт изображения Getty Images Image caption В аеропортах посилили заходи безпеки

Австралійська поліція заявила про затримання підозрюваного в підготовці нападу. Він намагався доставити вибуховий пристрій на борт літака, підклавши його в багаж свого брата.

Підозрюваного заарештували в минулу суботу, 29 липня, під час поліцейських рейдів у Сіднеї. Поліція зараз розслідує дві справи про підготовку терактів, організатори яких діяли за підтримки "Ісламської держави".

Підозрювані у другій справі планували виготовити і застосувати пристрій, який би розпорошив токсичний газ у людному місці.

Згідно із заявою поліції, цим планам вдалось завадити.

Що відомо по справі про "бомбу в валізі"?

Представник федеральної поліції Австралії Майкл Фелан заявив, що це був один з найбільш витончених злочинних планів, які коли-небудь планувалися у цьому регіоні.

У багажі знайшли високотехнологічний вибуховий пристрій військового зразка. Двоє підозрюваних встановлені, уточнив він.

Згідно з планом, брат одного з підозрюваних, як вважає поліція, який не знав про вибухівку, мав пронести її у багажі на борт літака компанії Etihad Airways, який відлітав із аеропорту Сіднея 15 липня.

З невідомих причин план зірвався: замінований багаж доставили в аеропорт, але його не зареєстрували. В результаті брат підозрюваного піднявся на борт літака - напрямок вильоту якого не уточнюється, - і полетів без багажу.

"У нас є деякі припущення щодо того, чому валіза не добралася до стійки реєстрації багажу, але я скажу чітко: цей багаж і близько не підходив до контролю безпеки", - сказав Майкл Фелан.

За даними поліції, підозрювані зібрали бомбу з деталей за сприяння одного з діячів "ІД".

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція провела серію рейдів у Сирії

Один з підозрюваних перебував у контакті з цим джихадистом із квітня.

У чому був план газової атаки?

За словами поліцейських, коли план з бомбою на борту літака провалився, підозрювані планували розпилення сірководню у громадському місці.

Але минулої суботи поліція вилучила хімікати і компоненти пристрою.

Де саме підозрювані мали намір влаштувати газову атаку, в поліції не уточнюють.