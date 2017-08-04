Вчені уклали нову карту розподілу темної матерії

Копирайт изображения DES Image caption Ця карта, на якій відображена щільність темної матерії в різних галактиках, як сподіваються вчені, допоможе зрозуміти природу цього загадкового явища (Тепліші кольори позначають райони концентрації темної матерії)

Дослідники міжнародної групи з вивчення темної енергії (DES) опублікували найдетальнішу на сьогоднішній день карту розподілу темної матерії в нашому Всесвіті.

В ході найбільшого в історії проекту подібного роду група вчених досліджувала понад 26 мільйонів галактик.

Складена ними карта допоможе вченим зрозуміти, з чого складається темна матерія, і більше дізнатися про загадкове явище під назвою "темна енергія".

Як стверджує професор Університетського коледжу Лондона Офер Лахав, який обіймає посаду голови консультативної ради DES, карта допоможе краще зрозуміти загальні принципи функціонування Всесвіту.

"Темна енергія і темна матерія є, можливо, однією з головних наукових загадок. Це відкриття викликало великий інтерес у всьому науковому світі, тому що воно може перевернути наші уявлення про Всесвіт. І насправді ми досі не знаємо, що це таке", - каже вчений.

Аналіз руху зірок і галактик змушує припустити, що у Всесвіті присутні невидимі частинки, названі вченими темною матерією.

У 1998 році дві групи астрономів виявили, що розширення Всесвіту відбувається з постійним прискоренням (постійна Габбла), замість того, щоб сповільнюватися, як випливало з прийнятої в той час теорії.

Фізики припустили, що це прискорення викликане якимсь феноменом, який вони і назвали темною енергією.

Проведені відтоді дослідження свідчать, що темна енергія і темна матерія становлять 96% Всесвіту.

Копирайт изображения DES Image caption Всесвіт вивчають за допомогою телескопа "Віктор Бланко" в обсерваторії Черро Толедо в чилійських Андах

Перед вченими постало нелегке завдання знайти способи якимось чином вивчити цей невидимий феномен.

"Ми не можемо просто заявити, що не знаємо природи цього явища. Ми повинні постаратися зрозуміти, що це таке", - каже професор Лахав.

Дослідження темної енергії, що проводиться DES, - це найбільший на сьогоднішній день проект подібного роду.

Він почався в 2004 році, зараз у ньому беруть участь 400 вчених, які представляють 26 різних наукових інститутів із семи країн.

Дослідники отримали зображення 26 мільйонів галактик за допомогою найбільш чутливої ​​на сьогодні астрономічної цифрової фотокамери з роздільністю 570 мегапікселів, встановленої на телескопі "Віктор Бланко" в обсерваторії Черро Толедо в чилійських Андах.

Така камера здатна зафіксувати світло далеких галактик, розташованих на відстані восьми мільярдів світлових років.

Звіт для нового Ейнштейна

Досліджуючи гравітаційні спотворення цього світла, викликані темною матерією, дослідники змогли розрахувати її розподіл.

Вплив темної енергії можна підрахувати, вивчаючи, як розподіл темної матерії змінюється з часом.

Вчені також змогли вивести загальну кількість темної енергії і темної матерії, вивчивши щільність і розташування галактик.

Отримані результати підтверджують проведені раніше дослідження, в ході яких було підраховано, що Всесвіт лише на 4% складається зі звичайної матерії, на 26% - з темної матерії і на 70% - з темної енергії.

Дослідники сподіваються, що уважне вивчення карти дозволить краще зрозуміти природу темної матерії і темної енергії і таким чином зробити внесок до загальної теорії фізики.

Image caption Всесвіт, на думку вчених, на чверть складається з темної матерії

Дані, опубліковані дослідниками, стали результатом одного року спостережень.

Дослідники планують збирати дані ще чотири роки на ще більшій площі небосхилу. Професор Лахав каже, що попереду ще багато роботи.

"Коли ми завершимо дослідження, вивчивши 300 мільйонів галактик і тисячу наднових, ми зможемо скласти підсумковий звіт для нового Ейнштейна, який колись пояснить нам, що все це означає і чому Всесвіт саме такий", - каже науковець.

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