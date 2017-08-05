США повідомили ООН, що вийдуть з кліматичної угоди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішення президента Дональда Трампа розкритикувала міжнародна спільнота

Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила перше письмове повідомлення про те, що США мають намір відмовитися від Паризької кліматичної угоди, укладеної 2015 року.

Втім, у повідомленні, адресованому ООН, державний департамент США заявив, що Вашингтон залишиться в процесі переговорів.

Президент Дональд Трамп привернув критику міжнародної спільноти, коли у червні вперше оголосив про намір США вийти з угоди.

Він сказав, що угода "карає" США і коштуватиме мільйонів американських робочих місць.

П'ятничне оголошення вважається символічним кроком, оскільки жодна країна, яка прагне вийти з договору, не може офіційно оголосити про свій намір до 4 листопада 2019 року.

Потім на цей процес знадобиться ще один рік, а це означає, що вихід з угоди повністю завершиться лише через кілька тижнів після президентських виборів у США 2020 року.

Новий президент США потім може вирішити відновити угоду.

"Сьогодні Сполучені Штати повідомили ООН як депозитарія Паризької угоди про наміри США вийти з Паризької угоди, щойно це стане можливим", - йдеться у заяві США.

"Сполучені Штати будуть і далі брати участь у міжнародних переговорах та нарадах з питань зміни клімату... для захисту інтересів США та забезпечення того, щоб всі майбутні варіанти політики лишалися відкритими для адміністрації".

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У червні пан Трамп дав зрозуміти, що допускає можливість укладення іншої кліматичної угоди "на умовах, справедливих для Сполучених Штатів".

Але основні підписанти цієї угоди швидко заявили про неможливість цього. На остаточне підписання Паризької угоди пішли десятиріччя.

Американська позиція щодо змін клімату також спричинила суперечки на саміті G20 у Німеччині минулого місяця.