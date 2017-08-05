В АТО поранені троє військових - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

Минулої доби в зоні АТО зросла кількість обстрілів, внаслідок бойових дій троє українських військових були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Одним з основних епіцентрів протистояння залишається Авдіївська промзона, йдеться у повідомленні.

"Там майже всю ніч, з різних напрямків, ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Наші бійці теж жорстко відповідали бойовикам", - зазначили у штабі.

Загалом за минулу добу було зафіксовано 38 порушень перемир'я, додали там.