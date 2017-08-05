Екстремальна погода може зіпсувати майбутнє Європи - вчені

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Екстремальна погода може призвести до смерті 152 тисяч людей в Європі до 2100 року, якщо уряди не зроблять нічого, аби запобігти наслідкам зміни клімату.

Це число у 50 разів перевищує кількість смертей через вплив клімату, які фіксують зараз, ідеться у журналі The Lancet Planetary Health

99% усіх смертей через погоду спричинить аномальна спека, а найбільше страждатиме Південна Європа, йдеться у статті.

Висновки журналу викликають занепокоєння, відзначають експерти.

Дослідження провів Об'єднаний дослідницький центр Європейської комісії.

Якщо нічого не буде зроблено, аби скоротити викиди парникових газів та зменшити вплив екстремальної погоди, фахівці застерігають, що країни стикнуться з такими наслідками:

Смертність, спричинена екстремальними погодними умовами, може зрости з 3 тисяч на рік до 152 тисяч на рік (в період між 2071 та 2100 роками)

Двоє з трьох людей у Європі будуть страждати від стихійних лих до 2100 року

Суттєво зросте смертність від прибережних повеней

Науковці проаналізували наслідки семи найнебезпечніших погодних подій: аномальна спека, раптове похолодання, лісові пожежі, посухи, річкові та прибережні повені, а також шторми у 28 країнах ЄС, а також у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежа лісу на південному сході Франції