Україна видасть США підозрюваного у шахрайстві на $30 млн

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Україна видасть США американського громадянина Владислава Халупського, якого розшукують за звинуваченням зокрема у шахрайстві з цінними паперами та змові з метою відмивання коштів на суму близько 30 млн доларів.

Запит США про видачу задовольнила Генеральна прокуратура України, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Як зазначила речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Халупський має американське громадянство, але після арешту попросив про надання йому громадянства України.

"У разі задоволення його прохання видача підозрюваного була б неможлива", - написала пані Сарган у Facebook.

Його затримали в Одесі в лютому 2017 року, а у квітні суд помістив його під нічний домашній арешт.

2016 року окружний суд Східного округу Нью-Йорка обвинуватив Халупського та його спільників у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами, незаконному вторгненні в мережі для відмивання коштів, зазначила пані Сарган.