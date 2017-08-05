На виборах у Руанді переміг чинний президент

Копирайт изображения AFP Image caption Поль Кагаме проголосував у столиці країни, Кігалі

Чинний президент Руанди Поль Кагаме виграв президентські вибори, оголосила виборча комісія країни. Це буде його третій термін на посаді.

За частковими результатами виборів, які пройшли у п'ятницю, він дістав 98% голосів, повідомила комісія.

Прихильники пана Кагаме, які кажуть, що він приніс в країну стабільність та економічний розвиток після жахів геноциду 1994 року, почали святкувати його перемогу ще до цього оголошення.

Критики ж влади, більшість яких перебуває за межами країни, кажуть, що він керує країною через страх.

Після своєї перемоги пан Кагаме пообіцяв зберегти економічне зростання країни.

Суперниками Поля Кагаме, який перебуває при владі протягом 17-ти років, були Франк Хабінеза з Демократичної партії зелених та незалежний кандидат Філіппе Мпаймана.

Іншого незалежного кандидата, бізнес-леді та правозахисницю Діан Шиму Рвігару дискваліфікувала виборча комісія.

Пан Кагаме, якому зараз 59 років, прийшов до влади 1994 року. Тоді очолювані ним повстанці тутсі взяли під свій контроль столицю країни, Кігалі, поклавши край геноциду, від якого загинуло близько 800 тисяч етнічних представників народності тутсі.