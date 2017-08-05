Синоптики застерегли про підняття рівня річок на заході України

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Український гідрометцентр застеріг про істотне підняття рівня води на головних річках Західної України у найближчі три дні.

Як ідеться у повідомленні відомства, протягом 6-8 серпня на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підйоми рівня води до 1 метра.

Крім того, через очікувані зливи на річках басейнів Прута та Сірету очікується підйом рівнів води до 0,7 м.

Що ж до погоди, то на неділю, 6 серпня, синоптики прогнозують сильні зливи, град та шквали на Правобережжі, у західних, Житомирській та Вінницькій областях України.