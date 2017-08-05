Прем'єр Ірландії: дозвіл гей-шлюбів у Північній Ірландії - питання часу
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що легалізація одностатевих шлюбів у Північній Ірландії - це лише "питання часу".
Проце він сказав під час гей-прайду в Белфасті.
Лео Варадкар, який є першим відкритим геєм на посаді прем'єра Ірландії, заявив, що відвідав цей захід як "жест солідарності".
Північна Ірландія - єдина частина Великої Британії, яка не дозволяє одностатеві шлюби.
Найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" заблокувала кроки в напрямку дозволу таких шлюбів.
Пан Варадкар заявив, що не хоче кого-небудь засмутити своїми коментарями, а просто прагне підтримати рівність для всіх громадян, де б вони не жили.