Прем'єр Ірландії: дозвіл гей-шлюбів у Північній Ірландії - питання часу

Image caption Лео Варадкар відвідав захід в рамках прайду у Белфасті

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що легалізація одностатевих шлюбів у Північній Ірландії - це лише "питання часу".

Проце він сказав під час гей-прайду в Белфасті.

Лео Варадкар, який є першим відкритим геєм на посаді прем'єра Ірландії, заявив, що відвідав цей захід як "жест солідарності".

Північна Ірландія - єдина частина Великої Британії, яка не дозволяє одностатеві шлюби.

Найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" заблокувала кроки в напрямку дозволу таких шлюбів.

Пан Варадкар заявив, що не хоче кого-небудь засмутити своїми коментарями, а просто прагне підтримати рівність для всіх громадян, де б вони не жили.