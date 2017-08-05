Порошенко прилетів привітати військових на винищувачі МіГ-29

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Петро Порошенко прибув винищувачем МіГ-29 до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил. Про це повідомили на його сторінці у Facebook.

"Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні перебуває на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!", - написав пан Порошенко.

В жовтні 2015 року президент Порошенко під час візиту до Запоріжжя здійснив політ на винищувачі Су-27, відремонтованому на місцевому заводі "Мігремонт".