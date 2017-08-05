Загинула екс-депутат Ірина Бережна

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В Італії в дорожньо-транспортній пригоді загинула колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна. Про це BBC Україна повідомив екс-депутат "Партії Регіонів" Євген Мураєв посилаючись на свої джерела.

Також про це у Facebook повідомили колишній нардеп Олена Бондаренко та Олена Лукаш на своїх сторінках у Facebook.

За даними українського видання LB.ua, аварія сталася на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією. Водій не впорався з керуванням, за попередніми даними, він також загинув на місці. В машині була донька Бережної, вона отримала незначні ушкодження.

Ірина Бережна - депутат двох скликань Верховної Ради. Вона працювала у шостому скликанні з 2007 по 2012 рік і сьомому з 2012 по 2014. Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.

Пані Бережний було 36 років.