Флінн і посол Росії Кисляк обговорювали "прості речі"

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Колишній американський посол США заявив, що він і екс-радник із питань національної безпеки США Майкл Флінн обговорювали "найпростіші речі".

Сергій Кисляк заявив на російському телебаченні, що вони не обговорювали "секретів" і що не згадували американські санкції щодо Росії.

Пан Флінн пішов у відставку в лютому після того, як з'ясувалося, що він не повідомив віце-президента Майка Пенса про свої бесіди із паном Кисляком.

Росіянин завершив свою роботу у Вашингтоні в липні.

Він залишається ключовою фігурою у розслідуваннях про можливе втручання Москви в американські вибори. Його інтерв'ю російському каналу - перший публічний виступ перед ЗМІ після повернення до Росії.

"Цілком прозорий"

Пана Флінна звільнили з посади радника з питань національної безпеки через 23 дні після того, як стало відомо про його зустрічі із паном Кисляком.

Але пан Кисляк описав свої розмови з паном Флінном, як "коректні, спокійні та абсолютно прозорі" і сказав, що вони не говорили про санкції.

"Таємниць не було, принаймні з нашого боку", - сказав він.

Вони обговорювали начебто обговорювали співпрацю США та Росії щодо тероризму. Пан Кисляк висловив упевненість, що про суть розмов знали відомі "інші люди в Америці".

Попри напруженість, пан Кисляк сказав, що не варто говорити про нову "холодну війну" між США та Росією.

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Пан Кисляк фігурував у численних суперечливих зустрічах, у яких брали участь високопосадовці адміністрації Трампа.

Генпрокурор Джеф Сессенс самоусунувся від розслідування ФБР щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як він не повідомив про дві зустрічі з паном Кисляком.

Пан Сешнс заявив, що вони не "торкалися" тем, пов'язаних із кампанією, але Washington Post минулого місяця написав, що вони таки обговорювали ці питання.

Газета наводить коментарі чинних і колишніх американських чиновників, які заявили, що спецслужби стежили за подальшими розмовами пана Кисляка із його керівництвом у Росії щодо зустрічей із паном Сешнсом.

Зять президента Трампа та старший радник Джаред Кушнер також зустрівся із паном Кисляком на початку грудня в Трамп-Тауер, де також був пан Флінн.

Він наполягає на тому, що він не пропонував створити "секретний зворотний канал" для комунікацій або обговорення санкцій, як повідомлялося раніше.