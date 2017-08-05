Донеччина: СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з Кримінальним кодексом України, створення або участь у непередбачених законом збройних формуваннях тягне за собою позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

У Донецькій області СБУ затримала колишнього члена одного з незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР". Про це повідомили у прес-службі відомства.

"Мешканець Слов'янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року. Там він став свідком мародерства і насилля бандитів стосовно місцевих мешканців. Розчарувавшись в ідеалах "руського міра", чоловік залишив незаконне збройне формування", - розповіли правоохоронці.

У СБУ підкреслили, що колишній бойовик мав змогу скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома" і уникнути кримінальної відповідальності, "проте він переховувався від правоохоронних органів, спочатку на території ОРДЛО, а згодом у рідному місті, де й був затриманий".

Наразі тривають невідкладні слідчі дії в рамках Кримінального провадження, зазначили правоохоронці.