Донеччина: СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"
У Донецькій області СБУ затримала колишнього члена одного з незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР". Про це повідомили у прес-службі відомства.
"Мешканець Слов'янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року. Там він став свідком мародерства і насилля бандитів стосовно місцевих мешканців. Розчарувавшись в ідеалах "руського міра", чоловік залишив незаконне збройне формування", - розповіли правоохоронці.
У СБУ підкреслили, що колишній бойовик мав змогу скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома" і уникнути кримінальної відповідальності, "проте він переховувався від правоохоронних органів, спочатку на території ОРДЛО, а згодом у рідному місті, де й був затриманий".
- Бойовик здався СБУ за програмою "Тебе чекають вдома" - Мотузяник
- Загадкові смерті в невизнаних "республіках" Донбасу
Наразі тривають невідкладні слідчі дії в рамках Кримінального провадження, зазначили правоохоронці.