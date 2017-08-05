Хорватські ЗМІ оприлюднили деталі ДТП, де імовірно загинула Бережна

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ірина Бережна

МЗС та хорватські ЗМІ кажуть про автокатастрофу, в якій загинула громадянка України та її супутник, але поки що не називають прізвищ.

Представник консульської служби МЗС України, а також місцеві видання Хорватії повідомили подробиці автокатастрофи, у якій загинула громадянка України та чоловік, що був за кермом.

Вони не називають прізвищ загиблих, але ці подробиці дають підстави вважати, що ідеться про загибель екс-депутата Верховної Ради Ірину Бережну.

Загибель Ірини Бержної у ДТП BBC Україна підтвердив екс-депутат "Партії Регіонів" Євген Мураєв із посиланям на власні джерела.

Представник консульської служби Василь Кирилич повідомив ВВС Україна, що трагедія сталася поблизу хорватського міста Задар. Він також сказав, що водій автівки, яка потрапила в аварію, не був громадянином України. За його словами, донька загиблої українки отримала травми і її ушпиталили, але згодом виписали.

Видання міста Задар Zadarski.hr повідомляє, що місцева поліція підтвердила інформацію про автомобільну аварію.

Згідно з цим повідомленням, автокатастрофа сталася близько 1:30 в ніч на суботу, 5 серпня, на автомагістралі між курортними містами Маслєніца і Поседар'є.

Розслідування показало, що за кермом автомобіля Mercedes із болгарськими номерами був 38-річний громадянин Болгарії, який не впорався із керуванням, з'їхав із траси і вдарився у ліхтарний стовп. Він, а також 37-річна громадянка України загинули на місці. 8-річна дитина отримала травми, її доправили до лікарні міста Задар, пише місцеве видання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Михайло Добкін, Ірина Бережна і Нестор Шуфрич у 2014 році в Києві

Пані Бережній мало б виповнитися 37 років 13 серпня.

Ірина Бережна - походить із Луганська, була депутатом двох скликань Верховної Ради. Вона працювала у шостому скликанні з 2007 по 2012 рік і сьомому з 2012 по 2014. Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.

Ірину Бережну називали проросійським політиком, оскільки вона належала до тих, хто вкрай негативно ставився до акцій протесту на Майдані у 2013-2014 роках і до усунення Віктора Януковича з посади президента.

Вона звинувачувала українську владу у подіях на Донбасі. Її нещодавні коментарі після запровадження безвізового режиму спричинили різку негативну реакцію соцмереж.

Екс-депутат також неодноразово брала участь у програмах російських телеканалів.