Ломаченко захистив свій титул чемпіона WBO
Український боксер Василь Ломаченко переміг колумбійця Мігеля Марріагу в бою у Лос-Анджелесі.
Таким чином він захистив свій титул чемпіона світу WBO в другій напівлегкій вазі.
Ломаченко переміг достроково - за підсумками всього семи раундів. На восьмий раунд колумбієць уже не вийшов.
Поєдинок відбувся на арені Microsoft Theater в Лос-Анджелесі.
Це вже дев'ята перемога Ломаченка на професійному рингу.
Нинішній чемпіонський титул він здобув у червні 2016 року.
Українця вже привітали з перемогою президент і прем'єр.
"Так! Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул WBO. Щиро вітаю нашого чемпіона", - сказано у Facebook Петра Порошенка.