Ломаченко захистив свій титул чемпіона WBO

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Український боксер Василь Ломаченко переміг колумбійця Мігеля Марріагу в бою у Лос-Анджелесі.

Таким чином він захистив свій титул чемпіона світу WBO в другій напівлегкій вазі.

Ломаченко переміг достроково - за підсумками всього семи раундів. На восьмий раунд колумбієць уже не вийшов.

Поєдинок відбувся на арені Microsoft Theater в Лос-Анджелесі.

Це вже дев'ята перемога Ломаченка на професійному рингу.

Нинішній чемпіонський титул він здобув у червні 2016 року.

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Українця вже привітали з перемогою президент і прем'єр.

"Так! Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул WBO. Щиро вітаю нашого чемпіона", - сказано у Facebook Петра Порошенка.