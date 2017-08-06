У Дніпрі стався вибух в багатоповерхівці: загинув чоловік
- 6 серпня 2017
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У Дніпрі від вибуху в багатоповерхівці загинув чоловік 1956 року народження.
Його тіло знайшли в тамбурі квартири в суботу ввечері, повідомляє поліція області.
За попередніми даними, там вибухнула граната F-1, після чого почалася пожежа.
В момент інциденту в оселі перебувала дружина померлого, вона не постраждала.
Деталі подіїх розслідують.