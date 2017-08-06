У Дніпрі стався вибух в багатоповерхівці: загинув чоловік

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У Дніпрі від вибуху в багатоповерхівці загинув чоловік 1956 року народження.

Його тіло знайшли в тамбурі квартири в суботу ввечері, повідомляє поліція області.

За попередніми даними, там вибухнула граната F-1, після чого почалася пожежа.

В момент інциденту в оселі перебувала дружина померлого, вона не постраждала.

Деталі подіїх розслідують.