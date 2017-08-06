Радбез ООН розширив санкції проти КНДР
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка розширює санкції проти КНДР.
Це рішення прийняли після того, як Пхеньян провів два запуски міжконтинентальних балістичних ракет.
Резолюція передбачає, зокрема:
- заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів;
- замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР;
- заборону для північнокорейських морських суден заходити в порти інших держав.
Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території.
Також вони не повинні створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати наявні.
Крім того, резолюція передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.
Запровадити обмеження запропонували США.
Після схвалення резолюції президент Трамп подякував за співпрацю Росії та Китаю, які є постійними членами Радбезу.
За підрахунками США, санкції дозволять скоротити щорічні валютні доходи Пхеньяна втричі. Зараз вони складають близько 3 млрд доларів.
Пхеньян у липні провів два випробування, заявивши, що тепер вся територія США перебуває в зоні ураження північнокорейських ракет.
Водночас експерти відзначають, що ракети КНДР часто не можуть точно влучати в ціль.