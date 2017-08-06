Радбез ООН розширив санкції проти КНДР

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Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка розширює санкції проти КНДР.

Це рішення прийняли після того, як Пхеньян провів два запуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Резолюція передбачає, зокрема:

заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів;

замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР;

заборону для північнокорейських морських суден заходити в порти інших держав.

Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території.

Також вони не повинні створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати наявні.

Крім того, резолюція передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.

Запровадити обмеження запропонували США.

Після схвалення резолюції президент Трамп подякував за співпрацю Росії та Китаю, які є постійними членами Радбезу.

За підрахунками США, санкції дозволять скоротити щорічні валютні доходи Пхеньяна втричі. Зараз вони складають близько 3 млрд доларів.

Пхеньян у липні провів два випробування, заявивши, що тепер вся територія США перебуває в зоні ураження північнокорейських ракет.

Водночас експерти відзначають, що ракети КНДР часто не можуть точно влучати в ціль.