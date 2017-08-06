У Британії продали з аукціону фотолистівки королеви

На британському аукціоні продали колекцію листівок, які королева Єлизавета та її чоловік герцог Единбурзький понад 40 років розсилали на Різдво.
Лот складався із 35 карток, підписаних Elizabeth R (від латинського Regina - королева. - Ред.) і Philip.
Листівки охоплювали період від 1959 до 2001 року і зображали королівську родину.
Королева надсилає офіційні різдвяні листівки своїм друзям і працівникам з 1952 року.
Лот виставили на аукціоні в місті Сайренсестер, графство Глостершир.
"Ці листівки показують фантастичну історію того, як рік від року зростала королівська родина. Фото знімали герцог Йоркський, лорд Сноудон та офіційні фотографи", - розповів речник аукціону.