У Британії продали з аукціону фотолистівки королеви

Копирайт изображения MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption Листівка 1971 року

На британському аукціоні продали колекцію листівок, які королева Єлизавета та її чоловік герцог Единбурзький понад 40 років розсилали на Різдво.

Лот складався із 35 карток, підписаних Elizabeth R (від латинського Regina - королева. - Ред.) і Philip.

Листівки охоплювали період від 1959 до 2001 року і зображали королівську родину.

Королева надсилає офіційні різдвяні листівки своїм друзям і працівникам з 1952 року.

Лот виставили на аукціоні в місті Сайренсестер, графство Глостершир.

"Ці листівки показують фантастичну історію того, як рік від року зростала королівська родина. Фото знімали герцог Йоркський, лорд Сноудон та офіційні фотографи", - розповів речник аукціону.

Копирайт изображения MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1972 рік: королева та її чоловік принц Філіп з дітьми Чарльзом, Анною, Ендрю та Едвардом

Копирайт изображения MOo Image caption 1973 рік: неформальний сімейний знімок

Копирайт изображения MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1976 рік: до королівської родини долучився капітан Марк Філліпс, перший чоловік принцеси Анни (третій зліва)

Копирайт изображения Image copyrightMOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1983 рік: принц Едвард, королева Єлизавета, принц Філіп, принцеса Анна, принц Ендрю, а також Пітер і Зара Філіппс - діти принцеси Анни

Копирайт изображения MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1998 рік: королева і принц Філіп із дітьми, внуками та собаками коргі - за рік після смерті принцеси Діани