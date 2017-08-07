В Ізмаїлі вибухнула машина поліцейського

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В місті Ізмаїл в неділю ввечері стався вибух, повідомляє поліція Одеської області.

"Вибухнув автомобіль, який належить працівнику кримінальної поліції", - сказано з повідомленні.

Постраждали дружина та дитина поліцейського, їх доставили до лікарні.

Місцеве видання "Думська" з посиланням на джерело повідомляє, що в момент вибуху поліцейський сів у машину, а дружина з дитиною лише підходили до неї.

За цим повідомленням, вони отримали поранення від осколків, а власник авто не постраждав.

Інцидень стався в дворі сім'ї.