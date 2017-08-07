У Венесуелі шукають нападників на військову базу

Копирайт изображения TWITTER Image caption "Це не переворот, а військова та цивільна акція", - заявив лідер групи Хуан Кагуаріпано.

У Венесуелі шукають 10 осіб, які втекли зі зброєю після нападу на військову базу, заявив президент Ніколас Мадуро.

На базу в північно-західному місті Валенсія, за його даними, напали 20 людей. Двох було вбито, одного - поранено, а сімох - арештували.

У соцмережах раніше з'явилося відеозвернення групи чоловіків в уніформі, які називають себе 41-ю бригадою.

Вони заявили, що повстали проти "убивчої тиранії".

Влада повідомляє, що серед арештованих - один лейтенант, відкликаний з армії. Решта - за повідомленнями, цивільні у військовій формі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулиці Валенсії зараз патрулюють військові, у небі - гелікоптер

Попри цей інцидент, загалом по країні ситуація виглядає спокійною.

Пан Мадуро, виступаючи по державному телебаченню, похвалив армію за "негайну реакцію" на напад, вчинений у ніч проти неділі.

Він назвав інцидент "терористичною атакою", яку вчинили "найманці".

У Венесуелі від квітня тривають протести, у яких загинули понад сотня людей. Опозиція звинувачує президента Мадуро у спробі узурпувати владу.