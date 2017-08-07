В АТО поранено двох військових
В АТО трохи збільшилася кількість обстрілів, повідомляє прес-центр спецоперації.
У неділю вдень найбільш напружена ситуація була в районі Авдіївки, а ближче до вечора - на Маріупольському напрямку.
Поблизу Водяного стріляли з мінометів калібру 82-мм. Один боєць при цьому отримав поранення.
Близько 21 години ще один військовий був поранений через обстріл в районі Новотроїцького.
О 22 годині неподалік Широкиного зафіксували обстріл з реактивної системи залпового вогню.
Загалом повідомляють про 18 порушень перемир'я за добу.
Раніше Тристороння контактна група з урегулювання підтримала ідею так званого "хлібного перемир'я".
Воно мало діяти від 24 червня до 31 серпня - на час збирання врожаю, але систематично порушується.