В АТО поранено двох військових

Копирайт изображения Mil.gov.ua

В АТО трохи збільшилася кількість обстрілів, повідомляє прес-центр спецоперації.

У неділю вдень найбільш напружена ситуація була в районі Авдіївки, а ближче до вечора - на Маріупольському напрямку.

Поблизу Водяного стріляли з мінометів калібру 82-мм. Один боєць при цьому отримав поранення.

Близько 21 години ще один військовий був поранений через обстріл в районі Новотроїцького.

О 22 годині неподалік Широкиного зафіксували обстріл з реактивної системи залпового вогню.

Загалом повідомляють про 18 порушень перемир'я за добу.

Раніше Тристороння контактна група з урегулювання підтримала ідею так званого "хлібного перемир'я".

Воно мало діяти від 24 червня до 31 серпня - на час збирання врожаю, але систематично порушується.