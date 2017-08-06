У США відсторонили ведучого після заяв про "непристойні повідомлення"

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Американська телевізійна мережа Fox News відсторонила від роботи одного зі своїх ведучих.

Перед цим Еріка Боллінга, який працює в мережі вже багато років, звинуватили в тому, що він надіслав трьом колегам-жінками непристойні фото.

Згідно з цими повідомленнями, ідеться про окремі випадки, які сталися кілька років тому.

Адвокат Еріка Боллінга назвав ці заяви "неправдивими і жахливо несправедливими".

У Fox News кажуть, що почали розслідування.

Це вже третій скандал щодо сексуальних домагань, який останнім часом сколихнув консервативну телемережу.

Ліберальний сайт Huffington Post, цитуючи 14 анонімних джерел, повідомив, що пан Боллінг нібито "надіслав небажані фото чоловічих геніталій ... принаймні двом колегам на каналі Fox Business і одній - на Fox News".

"Еріка Боллінга відсторонили до результатів розслідування, яке зараз триває", - сказав речник Fox News.

Адвокат пана Боллінга Майкл Боув заявив Reuters: "Ці анонімні, непідтверджені заяви є неправдивими і жахливо несправедливими".

"Ми збираємося повністю співпрацювати з розслідуванням, щоби воно завершилося і Ерік міг якомога швидше повернутися до роботи."

У квітні з каналу Fox News звільнився ведучий Білл О'Рейлі - після повідомлень про те що через його поведінку п'ятеро жінок отримали компенсації у 13 мільйонів доларів. Сам він заперечував усі звинувачення.

А торік, після низки заяв про сексуальні домагання до жінок-колег, з мережі пішов керівник каналу Fox News Роджер Ейлз. У травні цього року він помер.