Німкеня знайшла "бурштин", який спонтанно загорівся в кишені

  • 6 серпня 2017
білий фосфор Копирайт изображения Getty Images

Німецька жінка мало не постраждала, підібравши камінчик, який здався їй шматком бурштину.

Але насправді це був білий фосфор, який потім спонтанно загорівся.

41-річна жінка знайшла тверду грудку в мокрому піску на березі річки Ельби неподалік Гамбурга.

Вона поклала її в кишеню куртки, а саму куртку - на лавку.

За якийсь час перехожі побачили, що куртка горить.

Камінчик виявився шматком білого фосфору - речовиною, яка може спонтанно загорятися, контактуючи з повітрям.

Білий фосфор входив до складу деяких бомб часів Другої світової.

Поліція каже, що його легко переплутати з бурштином і просить людей збирати цю викопну смолу в бляшанки.

За словами поліції, шматочки білого фосфору з бомб, скинутих союзниками під час війни, і досі виносить на берег.

Білий фосфор горить при температурі 1300 градусів і це полум'я не можна загасити водою.

Воно викликає жахливі опіки, які часто вимагають пересадки шкіри.

Але цього разу постраждала лише куртка.