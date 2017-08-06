Німкеня знайшла "бурштин", який спонтанно загорівся в кишені

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Німецька жінка мало не постраждала, підібравши камінчик, який здався їй шматком бурштину.

Але насправді це був білий фосфор, який потім спонтанно загорівся.

41-річна жінка знайшла тверду грудку в мокрому піску на березі річки Ельби неподалік Гамбурга.

Вона поклала її в кишеню куртки, а саму куртку - на лавку.

За якийсь час перехожі побачили, що куртка горить.

Камінчик виявився шматком білого фосфору - речовиною, яка може спонтанно загорятися, контактуючи з повітрям.

Білий фосфор входив до складу деяких бомб часів Другої світової.

Поліція каже, що його легко переплутати з бурштином і просить людей збирати цю викопну смолу в бляшанки.

За словами поліції, шматочки білого фосфору з бомб, скинутих союзниками під час війни, і досі виносить на берег.

Білий фосфор горить при температурі 1300 градусів і це полум'я не можна загасити водою.

Воно викликає жахливі опіки, які часто вимагають пересадки шкіри.

Але цього разу постраждала лише куртка.