В селі під Ужгородом відкрили площу Енді Воргола

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У суботу на околиці Ужгорода, в селі Минай, відкрили площу Енді Воргола - американського митця, одного з засновників поп-арту.

Раніше вона називалася Жовтнева, але отримала нову назву на виконання закону про декомунізацію, повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Площу перейменували ще в квітні, але церемонію відкриття влаштували в серпні - до дня народження художника.

6 серпня Ворголу виповнилося би 89 років.

Пан Москаль відвідав церемонію у футболці з зображенням художника.

За його словами, батьки Воргола народилися і жили в словацькому селі за 100 кілометрів від Ужгорода і були русинами-українцями.

"Тому Енді Воргол має пряме відношення до нашої області, а його історія є чудовим прикладом того, як людина з цих земель досягла світового успіху", - цитує пана Москаля його прес-служба.

Під час церемонії на фасаді місцевого ресторану відкрили табличку з іменем Енді Воргола.

Також на площі змонтували композицію з банкою супу Campbell's, що відсилає до одного з найвідоміших творів художника.

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Енді Воргол (від народження - Андрій Варгола) народився у США в 1928 році в сім'ї емігрантів-русинів із Австро-Угорщини.

Серед його найвідоміших робіт - "Диптих Мерілін" та експериментальний фільм "Дівчина з "Челсі".