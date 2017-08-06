ДПСУ: українка намагалася вивезти до Росії ствол від мушкету 1657 року

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Прикордонники вилучили в українки ствол від мушкета 1657 року, який вона намагалася вивезти до Росії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Інцидент стався в пункті пропуску "Піски", мушкет планували перевезти в автомобілі Renault. За кермом був 46-річний українець.

"Під час огляду транспортного засобу серед особистих речей пасажирки цього авто, а саме у її валізі спільною оглядовою групою виявлено ствол від мушкету 1657 року, замотаний в куртку", - зазначили у повідомленні.

На громадянку України склали адмінпротокол, предмет вилучили. Його культурну та історичну цінність буде встановлено після здійснення експертизи.