Пекін Пхеньяну: дослухайтеся до ООН і припиніть ракетні випробування

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Китай закликав Північну Корею відмовитися від ракетних і ядерних випробувань, після того як Рада безпеки ООН одноголосна посилила санкції відносно КНДР.

Резолюція ООН - це відповідь на запуски міжконтинентальних балістичних ракет, яку ухвалили за ініціативою Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай, на який припадає 90% північнокорейської зовнішньої торгівлі, тиснути на Пхеньян.

Через нові санкцій Північна Корея втратить майже один мільярд доларів щорічних експортних доходів.

Голова МЗС Китаю Ван І поспілкувався із північнокорейським колегою Лі Ен Хо на Регіональній конференції з безпеки в Манілі і закликав Пхеньян зробити висновки. Як відреагував Лі Ен Хо, не повідомляють.

За словами китайського дипломата, "санкції необхідні, але вони не є кінцевою метою". Мета - відновити переговори про денуклеаризацію Корейського півострова.

За словами Ван І, потрібно уникнути загострення у регіоні.

Ван І зазначив, що закликав колегу з Північної Кореї дотримуватися резолюції ООН і не провокувати міжнародне співтовариство новими випробуваннями.

Копирайт изображения Reuters Image caption Санкції необхідні, але не є кінцевою метою, сказав китайський дипломат

Найсуворіші санкції

Санкції проти КНДР - найсуворіші штрафні заходи щодо країни в сучасній історії. Так прокоментувала санкції постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів, заморозку рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.

За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить щорічні валютні доходи Пхеньяна втричі. Зараз вони налічують три мільярди доларів.

Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати ті, що є. Резолюція також передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.

Після схвалення обмежувальних заходів президент США Дональд Трамп подякував за співпрацю постійних членів Радбезу - Росію і Китай.

КНДР провела два запуски балістичних ракет в липні, заявивши, що вони можуть досягти території США.

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада КНДР каже, що ракети можуть вразити всю територію США

Експерти кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть потрапити в ціль.

Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) можуть виходити далеко за межі атмосфери Землі. Використання крутих траєкторій з великими висотами дозволяє Північній Кореї уникати прольоту ракет над сусідніми країнами.

Незважаючи на триваючі випробування, деякі експерти вважають, що у Північній Кореї поки що немає можливості мінімізувати ядерну боєголовку до розміру, який би дозволив монтувати її на ракету великої дальності, а також забезпечувати її надійну доставку до мети.

Інші, однак, вважають, що, судячи з того, як йдуть справи, Пхеньян може подолати ці проблеми і протягом 5-10 років створити ядерну зброю, яка може бути використана для удару по США.