Пекін Пхеньяну: дослухайтеся до ООН і припиніть ракетні випробування
Китай закликав Північну Корею відмовитися від ракетних і ядерних випробувань, після того як Рада безпеки ООН одноголосна посилила санкції відносно КНДР.
Резолюція ООН - це відповідь на запуски міжконтинентальних балістичних ракет, яку ухвалили за ініціативою Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай, на який припадає 90% північнокорейської зовнішньої торгівлі, тиснути на Пхеньян.
Через нові санкцій Північна Корея втратить майже один мільярд доларів щорічних експортних доходів.
Голова МЗС Китаю Ван І поспілкувався із північнокорейським колегою Лі Ен Хо на Регіональній конференції з безпеки в Манілі і закликав Пхеньян зробити висновки. Як відреагував Лі Ен Хо, не повідомляють.
За словами китайського дипломата, "санкції необхідні, але вони не є кінцевою метою". Мета - відновити переговори про денуклеаризацію Корейського півострова.
За словами Ван І, потрібно уникнути загострення у регіоні.
Ван І зазначив, що закликав колегу з Північної Кореї дотримуватися резолюції ООН і не провокувати міжнародне співтовариство новими випробуваннями.
Найсуворіші санкції
Санкції проти КНДР - найсуворіші штрафні заходи щодо країни в сучасній історії. Так прокоментувала санкції постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.
Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів, заморозку рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.
За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить щорічні валютні доходи Пхеньяна втричі. Зараз вони налічують три мільярди доларів.
Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати ті, що є. Резолюція також передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.
Після схвалення обмежувальних заходів президент США Дональд Трамп подякував за співпрацю постійних членів Радбезу - Росію і Китай.
КНДР провела два запуски балістичних ракет в липні, заявивши, що вони можуть досягти території США.
Експерти кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть потрапити в ціль.
Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) можуть виходити далеко за межі атмосфери Землі. Використання крутих траєкторій з великими висотами дозволяє Північній Кореї уникати прольоту ракет над сусідніми країнами.
Незважаючи на триваючі випробування, деякі експерти вважають, що у Північній Кореї поки що немає можливості мінімізувати ядерну боєголовку до розміру, який би дозволив монтувати її на ракету великої дальності, а також забезпечувати її надійну доставку до мети.
Інші, однак, вважають, що, судячи з того, як йдуть справи, Пхеньян може подолати ці проблеми і протягом 5-10 років створити ядерну зброю, яка може бути використана для удару по США.