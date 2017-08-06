На фестивалі в Естонії помер український музикант Іван Денисенко

Копирайт изображения www.augustibluus.ee Image caption Іван Денисенко був солістом у групі Ivan Blues & Friends

У суботу, 5 серпня, на фестивалі "Серпневий блюз" (Augustibluus) в естонському місті Хаапсалу помер соліст української групи Ivan Blues & Friends Іван Денисенко. Про це повідомила його сестра Валентина Денисенко на Facebook.

Як повідомляє естонське видання Elu24, йому різко стало погано прямо на сцені. Лікарям не вдалося врятувати життя музиканта.

"Іван встиг дограти сет, після чого йому стало погано. На місце викликали "швидку допомогу", медики робили масаж його серця кілька десятків хвилин", - повідомив виданню організатор фестивалю Індрек Дітманн.

Представник консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич підтвердив BBC Україна інформацію про смерть громадянина України в Естонії.

За його словами, естонські органи повідомили українській стороні, що громадянин "помер під час виконання номеру".

Пан Кирилич зазначив, що зараз триває оформлення документів, аби відправити тіло загиблого в Україну для поховання.