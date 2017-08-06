Венесуела проводить арешти через "спробу повстання"
Заступник голови правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели Дьосдадо Кабельо заявив про те, що на військову базу в венесуельському місті Валенсія було скоєно "терористичний напад". Про це він написав у Twitter.
У венесуельському уряді також заявили, що через спробу солдатів підняти повстання проти президента Мадуро провели арешти.
Командувач збройних сил Реміґіо Себаллос написав у Twitter, що семеро осіб були заарештовані.
Заступник глави правлячої Соціалістичної партії Діосдадо Кабельо заявив, що ситуація взята під контроль.
У соціальних мережах ширилилося відео зі зверненням групи чоловіків в уніформі, які називають себе 41-ю бригадою.
"Це не державний переворот, а військова та цивільна дія щодо відновлення конституційного ладу", - заявив лідер, який сказав, що його ім'я - Хуан Кагуаріпано.
У своєму короткому виступі він також сказав, що його група стоїть проти "убивчої тиранії президента Ніколаса Мадуро".
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З квітня в Венесуелі тривають протести. Опозиція звинувачує лівого президента Мадуро у спробі узурпувати владу.