Венесуела проводить арешти через "спробу повстання"

Копирайт изображения TWITTER Image caption "Це не переворот, а військова та цивільна акція", - заявив лідер групи Хуан Кагуаріпано.

Заступник голови правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели Дьосдадо Кабельо заявив про те, що на військову базу в венесуельському місті Валенсія було скоєно "терористичний напад". Про це він написав у Twitter.

У венесуельському уряді також заявили, що через спробу солдатів підняти повстання проти президента Мадуро провели арешти.

Командувач збройних сил Реміґіо Себаллос написав у Twitter, що семеро осіб були заарештовані.

Заступник глави правлячої Соціалістичної партії Діосдадо Кабельо заявив, що ситуація взята під контроль.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зіткнення демонстрантів з силами безпеки під час акції протесту проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро

У соціальних мережах ширилилося відео зі зверненням групи чоловіків в уніформі, які називають себе 41-ю бригадою.

"Це не державний переворот, а військова та цивільна дія щодо відновлення конституційного ладу", - заявив лідер, який сказав, що його ім'я - Хуан Кагуаріпано.

У своєму короткому виступі він також сказав, що його група стоїть проти "убивчої тиранії президента Ніколаса Мадуро".

З квітня в Венесуелі тривають протести. Опозиція звинувачує лівого президента Мадуро у спробі узурпувати владу.