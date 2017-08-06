ДПСУ: чоловік намагався провезти 4,5 кг конопель

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В КПВВ "Майорське" в Донецькій області прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики до тимчасово непідконтрольних територій Донбасу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"В ході перевірки автомобіля "ВАЗ", яким громадянин України прямував до непідконтрольної Горлівки, прикордонний наряд виявив вісім пластикових пляшок, що плавали в паливному баку з бензином", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомляють, що в ємностях була речовина сіро-зеленого кольору загальною вагою 4,5 кг. Попередньо повідомляють, що це була конопля.

Затриманого та виявлену речовину передали співробітникам Нацполіції.