Ізраїль має намір закрити Al Jazeera у своєму регіоні

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Влада Ізраїлю має намір закрити представництва катарського телеканалу Al Jazeera в країні і відкликати акредитацію журналістів, повідомив міністр зв'язку Аюб Кара.

Пан Кара звинуватив телеканал у підтримці тероризму. Він також підкреслив, що обидві версії телеканалу (англійською та арабською мовами) мають припинити мовлення.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив журналістів телеканалу в "підбурюванні". В Al Jazeera заявили про те, що телеканал є незалежним ЗМІ.

Нетаньяху вважає, що телеканал сприяв загостренню кризової ситуації навколо священного місця для іудеїв і мусульман в Єрусалимі - Храмової гори (або аль-Харам аль-Кудс аш-Шаріф).

Нові заходи безпеки, які вжив Ізраїль після того, як біля гори вбили двох поліцейських, спричинили протести серед палестинців.

Наприкінці липня пан Нетаньяху пообіцяв припинити роботу Al Jazeera на території країни.

Міністр зв'язку пан Кара сказав, що оператори кабельного телебачення погодилися забрати канал із пакетів, які вони пропонують, але для закриття єрусалимського бюро телеканалу потрібні додаткові заходи.

Керівництво Al Jazeera заявило, що журналістам каналу заборонили приходити на прес-конференцію міністр.

Останнім часом Al Jazeera неодноразово критикували владу відразу декількох держав регіону, що викликало занепокоєння у захисників свободи преси.

Саудівська Аравія і Йорданія закликали закрити канал, який фінансує Катар у рамках своєї дипломатичної кампанії проти цієї країни.

Телевізійний канал новин на арабській мові в Катарі вперше запрацював у 1996 році.