Поліція заарештувала чоловіка з ножем біля Ейфелевої вежі

Копирайт изображения EPA Image caption Вежа була підсвічена в кольорах ПСЖ, і на неї проектувався напис "Неймар"

Французька поліція затримала чоловіка, який намагався прорватися на Ейфелеву вежу, розмахуючи ножем.

У компанії, яка обслуговує вежу, повідомили, що чоловіка швидко заарештували і ніхто не постраждав.

Як повідомляє агентство AFP із посиланням на джерело, затриманий був у футболці з символікою футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) і кричав "Аллах акбар!".

У Франції досі діє режим надзвичайного стану, який ввели в листопаді 2015 року після нападів в Парижі, де загинули 130 людей.

Інцидент в Ейфелевій вежі стався в 23:30 за місцевим часом (21:30 за Гринвічем) в суботу ввечері. Поліція евакуювала тих, хто відвідував пам'ятку.

Вежа була підсвічена в кольорах ПСЖ, і на неї проектувався напис "Неймар" - на честь бразильського форварда, який перейшов у команду з"Барселони".

Французькі прокурори почали розслідування у справі про тероризм після допиту підозрюваного.

За словами неназваного джерела AFP, чоловікові біля 19 років і раніше він мав психологічні проблеми.

Також, зі слів джерела, він повідомив слідчим, що хотів напасти на солдата і перебував у контакті з членом джихадистського угруповання "Ісламська держава".