Поліція заарештувала чоловіка з ножем біля Ейфелевої вежі
Французька поліція затримала чоловіка, який намагався прорватися на Ейфелеву вежу, розмахуючи ножем.
У компанії, яка обслуговує вежу, повідомили, що чоловіка швидко заарештували і ніхто не постраждав.
Як повідомляє агентство AFP із посиланням на джерело, затриманий був у футболці з символікою футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) і кричав "Аллах акбар!".
У Франції досі діє режим надзвичайного стану, який ввели в листопаді 2015 року після нападів в Парижі, де загинули 130 людей.
Інцидент в Ейфелевій вежі стався в 23:30 за місцевим часом (21:30 за Гринвічем) в суботу ввечері. Поліція евакуювала тих, хто відвідував пам'ятку.
Вежа була підсвічена в кольорах ПСЖ, і на неї проектувався напис "Неймар" - на честь бразильського форварда, який перейшов у команду з"Барселони".
Французькі прокурори почали розслідування у справі про тероризм після допиту підозрюваного.
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За словами неназваного джерела AFP, чоловікові біля 19 років і раніше він мав психологічні проблеми.
Також, зі слів джерела, він повідомив слідчим, що хотів напасти на солдата і перебував у контакті з членом джихадистського угруповання "Ісламська держава".