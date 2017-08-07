США відреагують на висилку дипломатів з Росії до вересня - Тіллерсон

Держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США відреагують на висилку американських дипломатів з Росії до 1 вересня.

Напередодні пан Тіллерсон зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим у кулуарах безпекового форуму в Манілі.

"Я сказав міністру, що ми ще не вирішили, як відповісти на вимогу Росії перемістити американських дипломатів. Я поставив кілька запитань, щоби переконатися, що я розумію позицію... Я сказав, що ми дамо відповідь до 1 вересня", - сказав журналістам держсекретар.

Раніше президент Путін сказав, що 755 працівників дипломатичних установ США повинні до 1 вересня залишити Росію.

За словами Тіллерсона, він також попередив російського колегу, що втручання Москви в американські вибори створило атмосферу серйозної недовіри.

Але додав, що розглядає американсько-російські стосунки прагматично і сподівається вирішити проблеми без шкоди для двосторонніх зв'язків.